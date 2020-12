Napoli, il punto sugli infortunati: Koulibaly e Demme a parte

Kalidou Koulibaly e Diego Demme continuano a lavorare a parte in vista di Cagliari-Napoli. Il report della società dopo l’allenamento odierno

Ultimo allenamento del Napoli in questo 2020. La squadra di Gennaro Gattuso ha lavorato a Castelvolturno in preparazione della gara del 3 gennaio contro il Cagliari.

Come segnalato dalla società nel suo report, Diego Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra.

Kalidou Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata mentre lavoro in palestra per Kevin Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro.