Napoli, il ricordo di Allan: «Che spettacolo con Sarri»

Il brasiliano Allan ha ricordato i migliori momenti con la maglia del Napoli

Allan si è trasferito dal Napoli all’Everton nell’ultima finestra di calciomercato. Il brasiliano, in una intervista al sito ufficiale del club inglese, ha ricordato i momenti migliori vissuti con la maglia azzurra.

«Al Napoli è mancato solo lo scudetto. Ricordo lo spettacolo che regalavamo con Sarri. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Tutti ammiravano il nostro calcio e non vedevano l’ora di andare allo stadio a guardare il Napoli, è mancato solo lo scudetto. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico rimpianto».