Napoli, il triangolo Demme-Fabian Ruiz-Zielinzki è il futuro

Il Napoli ha le idee chiare sul centrocampo: il triangolo formato da Demme, Fabian Ruiz e Zielinski è il futuro

Idee chiare per il futuro del centrocampo del Napoli. Mentre Allan è in partenza, il club azzurro sembra voler blindare il triangolo formato da Demme, Fabian Ruiz e Zielinski. A voler confermare fortemente i tre è proprio Rino Gattuso, che dopo aver richiesto Demme sul mercato, ha chiesto a De Laurentiis di tenere lo spagnolo e il polacco.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, i tre formano una soluzione ideale in quanto riescono a conciliare la fase difensiva con quella offensiva. Proprio per questo, i tre costituiranno il futuro del centrocampo azzurro. Con loro ci sarà anche Elmas, che ha colpito il tecnico e sul quale la società vuole puntare.