Napoli, in arrivo 30 milioni dal Parma per i riscatti di tre giocatori

Il Napoli è pronto ad incassare 30 milioni dal Parma visto che i ducali sono matematicamente salvi: i dettagli

L’aritmetica salvezza del Parma fa “felice” il Napoli nonostante sia arrivata proprio contro la squadra di Gattuso. Per gli accordi presi in estate, infatti, i ducali saranno obbligati a versare 30 milioni nelle casse azzurre per il riscatto di tre giocatori.

Stiamo parlando di Roberto Inglese per 20 milioni di euro, Alberto Grassi per 7 milioni di euro e Luigi Sepe per una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni.