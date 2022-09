Napoli, in Georgia è Kvara-mania: maxi schermi per guardare le partite degli azzurri – FOTO

In Georgia tutti pazzi per Kvaratskhelia, tanto che in diverse piazze vengono allestiti maxi schermi per guardare le partite del Napoli

Non solo a Napoli, ma anche in Georgia è scoppiata la mania per Kvaratskhelia. L’esterno azzurro è un vero e proprio beniamino in patria, tanto che in diverse piazze del Paese vengono allestiti nel weekend maxi schermi su cui guardare le partite del Napoli che vedono in campo Kvara.

Il calciatore è ormai diventato un idolo sia dei partenopei che dei georgiani.