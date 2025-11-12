Napoli, piove sul bagnato per Conte: quel giocatore si è fermato in Nazionale. Le sue condizioni e i possibili tempi di recupero

Napoli, preoccupazione per Anguissa: stop in nazionale e ansia per Conte. Il giocatore potrebbe tornare in Italia già nelle prossime ore.

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Durante l’ultimo allenamento con la Nazionale del Camerun, André-Frank Zambo Anguissa ha accusato un problema muscolare che rischia di tenerlo fermo ai box. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Napoli avrebbe avvertito un fastidio al bicipite femorale, tanto da interrompere immediatamente la seduta di lavoro con la sua selezione.

Le prime indiscrezioni parlano di un possibile stiramento, ma solo gli esami strumentali delle prossime ore potranno chiarire l’entità dell’infortunio. Le condizioni del mediano, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli, saranno valutate con grande attenzione, visto che un suo stop rappresenterebbe una brutta tegola per Conte e per tutti i fantallenatori che contano sulle sue prestazioni.

Napoli in allarme: attesa per il rientro di Anguissa

In casa Napoli cresce l’apprensione. Il giocatore, impegnato con il Camerun, potrebbe fare rientro anticipato a Castel Volturno per sottoporsi ai controlli dello staff medico azzurro. Al momento, la decisione non è ancora definitiva: tutto dipenderà dal confronto tra i medici del Camerun e quelli del Napoli, in costante contatto per valutare la situazione.

Un’eventuale assenza di Anguissa complicherebbe ulteriormente la gestione di Conte, che già deve fare i conti con una rosa ridotta a causa di vari acciacchi. Il calendario del Napoli, infatti, non concede tregua: alla ripresa del campionato, gli azzurri dovranno affrontare avversari di altissimo livello come Atalanta, Roma e Juventus, con in mezzo gli impegni europei contro Qarabag e Benfica.

Conte spera nel recupero lampo

Conte spera che il problema sia meno grave del previsto e che Anguissa possa tornare in gruppo già nei prossimi giorni. Il camerunense è una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico del Napoli, grazie alla sua fisicità, alla capacità di coprire il campo e alla sua esperienza internazionale.

Nel frattempo, a Napoli si valutano soluzioni alternative per non perdere equilibrio a centrocampo: Elmas e Lobotka potrebbero essere chiamati a fare gli straordinari in vista delle prossime sfide decisive.

Il Napoli, reduce da un periodo altalenante, spera di ritrovare presto tutti i suoi uomini migliori. Il ritorno di Anguissa, in questo senso, sarà determinante per mantenere alto il livello di competitività in un momento cruciale della stagione.