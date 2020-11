Napoli, Insigne: «Maradona? Giusto che la 10 non la indossi più nessuno»

Lorenzo Insigne parla di Diego Armando Maradona. Ecco il ricordo del capitano del Napoli per il Pibe de Oro scomparso ieri

Lorenzo Insigne, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato Diego Armando Maradona. Le sue parole.

«Diego rappresenta e rappresenterà tanto per i napoletani. Lui ci ha sempre difeso, quando ha giocato qua e quando è andato via. Noi lo porteremo sempre nel cuore, è un giorno triste per noi napoletani. La prima volta che l’ho visto, da napoletano è sempre un’emozione. Lo vidi al San Carlo, chiesi di andare dietro le quinte per abbracciarlo, è stata un’emozione unica. La maglia numero 10? E’ stato il giocatore più grande di tutti i tempi, siamo orgogliosi che ha indossato la maglia azzurra, la fascia di capitano e ha giocato in questo stadio. E’ giusto che la 10 non la indosserà più nessuno. Noi scenderemo in campo per dare il massimo e cercare di dedicargli la vittoria».