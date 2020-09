Napoli, Insigne: «Vincere aiuta a vincere. Osimhen può diventare importante»

Lorenzo Insigne ha commentato la vittoria contro il Parma

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ai microfoni di Dazn ha analizzato la vittoria per 2-0 contro il Parma dove lui stesso è andato in gol.

VITTORIA – «Sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria. Vincere aiuta a vincere. È solo la prima partita, il campionato è lungo. È stato un successo di gruppo, ci siamo sacrificati e abbiamo vinta la partita. Ruolo? Ho sempre dato disponibilità al mister per giocare in qualsiasi ruolo. Tutti noi calciatori accettiamo le decisioni del mister. Questo ruolo l’ho già fatto in passato».

OSIMHEN – «Dal primo giorno che è arrivato s’è visto che era un bravo ragazzo. S’è messo a disposizione della squadra e del mister. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti e ci possono servire. Attacca bene lo spazio, può essere importante».