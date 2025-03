Napoli-Inter, l’AIA spiega: «Mano Dumfries? Decisione corretta, intervento non punibile per questo motivo»

La spiegazione dell’AIA sul possibile calcio di rigore in Napoli-Inter per un tocco di mano di Denzel Dumfries in area. Tutti i dettagli

Mauro Tonolini, componente della Can ed ex arbitro, è intervenuto a Dazn durante Open Var per fare chiarezza sul possibile calcio di rigore in Napoli–Inter per un tocco di mano di Denzel Dumfries.

MANO DI DUMFRIES – «Corretta la lettura di Doveri e della sala VAR. Dumfries ha il braccio nella sagoma e non va ad aumentarla, quindi intervento non punibile. E’ un braccio in sagoma, non c’è alcun extra movimento che va a cercare il pallone».