Napoli Inter, la grande differenza tra Conte e Inzaghi. Dallera (Corriere della Sera): «Antonio parla tanto, Simone ha scelto un silenzio che fa rumore ma è uno sbaglio»

Napoli Inter, il profilo dei due allenatori Conte e Inzaghi sul Corriere della Sera ad opera di Daniele Dallera

Il duello scudetto tra Napoli e Inter si gioca in campo e anche sulle panchine. Con due tecnici dal carattere diverso, manifestatosi anche nell’ultima giornata dove gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 a Parma (non senza polemiche) e i nerazzurri hanno buttato via due situazioni di vantaggio (e anche qui sono fioccate le discussioni). Un ritratto dei due protagonisti lo fornisce Daniele Dallera sul Corriere della Sera, in un pezzo evidenziato già in prima pagina:

«Due allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, i migliori in Italia, difatti si contendono lo scudetto, diversi tra loro, completamente, basta vedere come vivono il loro strapagato mestiere (e in questa categoria intendiamo tutto: tecnica, tattica, atteggiamento, relazioni, comunicazione). Hanno una dimensione internazionale, anche se solo Conte ha provato la felice esperienza al Chelsea dove ha fatto non bene, addirittura benissimo. Inzaghi per ora sta respingendo le tentazioni naturalmente milionarie, quelle arabe superano il buon senso. Caratterialmente sono agli antipodi: Conte prende fuoco nell’acqua, se nasce la polemica non la nasconde sotto il materasso, ci salta sopra, gli piace, si diverte, la arricchisce. Inzaghi appare più cauto, è prudente, si controlla ma è tosto anche lui, basta vedere come ha reagito al rigore concesso alla Lazio. Si è chiuso in un silenzio chiassoso e sbagliato, invece sarebbe stato più intelligente spiegare il perché e il percome di questa rabbia seguita a un risultato così strambo. È vero che sul rigore per il fallo di mano di Bisseck si può discutere fino a Natale, ma averlo concesso non è uno scandalo: in un caso analogo, a parti invertite, si sarebbe agitato anche Inzaghi. Più difficile interpretare e accettare un doppio vantaggio dell’Inter, un sorpasso tentato e riuscito, visto il pari misero e faticoso del Napoli a Parma, che si è rivelato per ben due volte un’amara illusione».