Allo Stadio San Paolo, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio San Paolo, Napoli e Inter si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Napoli Inter 1-3 MOVIOLA

2′ Prima occasione per Milik – Grande taglio del polacco sul cross di Insigne: la girata di testa è alta.

8′ Che occasione per Insigne – Contropiede del Napoli con Zielinski che mette Insigne sulla corsa davanti alla porta, ma il napoletano sbaglia incredibilmente lo stop. Occasione sprecata.

11′ Altra occasione per Insigne – Stavolta è Fabian Ruiz a imbucare per il capitano: il calciatore del Napoli non allarga per Callejon ma prova il tiro. Palla fuori.

15′ Inter in vantaggio – Di Lorenzo scivola, Lukaku si invola da centrocampo verso la porta e insacca il vantaggio della squadra nerazzurra.

24′ Tira Gagliardini da fuori – Il centrocampista dell’Inter, servito da Lukaku, tira forte ma centrale. Blocca Meret.

25′ Meret salva il Napoli due volte – Gran colpo di testa di Vecino su angolo di Biraghi, ma Meret c’è. Un minuto dopo, su azione di contropiede, Lautaro trova ancora una volta pronto Meret.

32′ Raddoppia Lukaku – Riparte in velocità il belga, che spara un siluro dal limite dell’area. La palla è centrale, ma Meret sbaglia e non la controlla: pallone in porta e raddoppio nerazzurro.

36′ Pericoloso il Napoli – Uno due tra Insigne e Milik. il capitano del Napoli tira forte, ma Handanovic c’è e blocca in due tempi.

39′ Milik riapre la partita – Grandissima palla di Zielinski per Callejon, che mette al centro e trova Milik tutto solo in area di rigore che buca Handanovic. Riapre la partita il Napoli.

45′ Occasione per Milik – Cross di Mario Rui per il polacco, che però non colpisce il pallone di testa ma di spalla. Era da solo.

46′ Subito occasione per Insigne – Palla persa da Brozovic sanguinosa, Milik prova il dribbling ma non riesce, la palla arriva ad Insigne che prova il tiro a incrociare ma la conclusione è fuori.

61′ Lautaro segna il terzo gol – Altro errore della difesa del Napoli: cross di Vecino, Manolas sbaglia l’intervento e Lautaro Martinez si trova da solo davanti alla porta, non sbagliando.

66′ Ci prova Callejon al volo – Lancio di Insigne per lo spagnolo, che prova al volo ad impensierire Handanovic, ma il tiro è debole.

67′ Altra occasione per il Napoli – Candreva perde palla e riparte la squadra di Gattuso, la palla arriva a Zielinski che tira, ma la conclusione è centrale.

70′ Ammonito Conte – La panchina dell’Inter mette in campo un secondo pallone, Fabian Ruiz lo calcia verso la panchina nerazzurra e si scatena una piccola rissa. Ammoniti Esposito e Conte.

75′ Traversa di Insigne – Punizione di Insigne splendida: la palla si stampa sulla traversa. Applausi di incoraggiamento del Napoli.

Migliore in campo: Lukaku PAGELLE

Napoli Inter 1-3: risultato e tabellino

Reti: 15′, 32′ Lukaku, 39′ Milik, 61′ Lautaro Martinez

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso. A disp: Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Lozano, Leandrinho, Younes.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino (72′ Sensi), Brozovic, Gagliardini (55′ Barella), Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte. A disp: Padelli, Berni, Godin, Sanchez, Sensi, Ranocchia, Politano, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Barella, Esposito.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Candreva (I), Barella (I)