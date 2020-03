Napoli Inter verso il rinvio, non si gioca nemmeno al San Paolo

Napoli Inter verso il rinvio. L’ipotesi sembra essersi concretizzata nella tarda serata, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità

Napoli Inter non si giocherà. Le ultime indiscrezioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, non lasciano spazio ad interpretazioni: domani non si scenderà in campo nemmeno al San Paolo.

Secondo fonti del Governo si va verso il rinvio anche della seconda semifinale in programma domani sera. Nella serata di ieri, infatti, è arrivato l’ok anche da parte di Aurelio De Laurentiis che nel pomeriggio aveva lasciato in sospeso il suo parere. Manca soltanto l’ufficialità, ma si va verso l’ulteriore rinvio.