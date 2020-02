Napoli, parla il legale: «Oggettivo che manchino 10 rigori»

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato dopo le esternazioni del presidente De Laurentiis sui presunti torti arbitrali

Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo sulle dichiarazioni di De Laurentiis a Il Corriere dello Sport.

GRASSANI – «Sono dati oggettivi che al Napoli mancano 10 rigori. E’ una questione talmente tecnica e delicata che un avvocato può avere dei limiti. L’approccio della società a questa finale di campionato ha come matrice comune di stare attenti perché può succedere a chiunque. De Laurentiis deve tutelare i propri interessi a fine campionato qualora ci siano i presupposti per farlo. Stiamo sprecando l’opportunità di far funzionare il calcio con i giusti strumenti».