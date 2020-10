Il Napoli ha concluso l’operazione con il Chelsea per il trasferimento in prestito di Bakayoko: domani le visite mediche

Il Napoli si prepara ad accogliere Tiemoue Bakayoko, che domani mattina svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con il club azzurro.

Come riportato da Sky Sport, è stata raggiunta un’intesa con il Chelsea per il trasferimento in prestito secco del centrocampista francese.