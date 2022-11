Napoli, Juan Jesus: «Gara bellissima. Kim un guerriero»

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Juan Jesus ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Napoli.

VITTORIA – «Stiamo giocando le partite tutte allo stesso modo, ma capita di soffrire a volte. Eravamo più stanchi dell’Atalanta a causa della Champions, ma è stata ugualmente una gara bellissima».

KIM – «E’ un ragazzo molto divertente, soprattutto ora che sta imparando a parlare in italiano. Un ragazzo d’oro e in campo un guerriero che non si arrende mai».