Napoli Juve, Cristiano Ronaldo furioso dopo la sconfitta del San Paolo

Napoli Juve, Cristiano Ronaldo furioso dopo negli spogliatoi dopo la brutta sconfitta rimediata al San Paolo

La Juventus domenica sera ha rimediato a Napoli un’amara sconfitta. Per il punteggio e per l’avversaria, ma soprattutto per il livello della prestazione dei bianconeri di Maurizio Sarri.

Tra le poche eccezioni ad una gara decisamente sotto tono Cristiano Ronaldo, autore della rete della timida speranza nel finale. Quando, dopo il triplice fischio, secondo Tuttosport sarebbe rientrato negli spogliatoi furioso per il risultato. Un segnale evidente, insomma, di come la sconfitta del San Paolo non sia stata digerita dal fuoriclasse portoghese.