Napoli-Juventus biglietti 7 dicembre: via alla prevendita

Sul sito ufficiale della SSC Napoli sono state comunicate le modalità di acquisto per i biglietti del big match di domenica 7 dicembre, ovvero Napoli-Juventus. Un classico del nostro campionato, che vedrà di fronte due squadre che da qui alla partitissima potrebbero vedere completamente cambiati gli scenari di inizio stagione.

Da un lato gli azzurri, con Conte che ha già preparato una rivoluzione dopo il confronto di questa settimana, dall’altro i bianconeri di Spalletti, che stanno cercando una loro dimensione in attesa del calciomercato che potrebbe portare due giocatori alla corte del tecnico toscano.

Inquadrato l’avvicinamento delle due compagini alla sfida che si terrà fra due settimane, i tifosi possono però giò acquistare i biglietti per Napoli-Juventus. Vediamo come.

Napoli-Juventus biglietti: oggi parte la prevendita per i possessori della Fidelity Card

Dalle ore 15:00 di oggi venerdì 21 novembre e fino alle ore 23:59 di giovedì 27 Novembre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera). I biglietti acquistati dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

Per acquistarli basta andare sul sito di Ticketone.

I prezzi per la partita Napoli-Juventus sono i seguenti:

Settore Fase 1 – 2 – 3 (abbonati, Fidelity Card e Membership Premium SSC Napoli) Fase 4 (vendita libera) CURVE INFERIORI € 40 € 45 CURVE SUPERIORI € 55 € 60 DISTINTI INFERIORI € 75 € 90 DISTINTI SUPERIORI € 105 € 120 DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 120 € 135 TRIBUNA NISIDA € 125 € 140 TRIBUNA POSILLIPO € 150 € 185 TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 175 € 215

Dopo la fase dedicata ai possessori della Fidelity Card, partirà la cosiddetta fase 3 dedicata ai possessori della Membership Premium SSC Napoli. Dalle 12:00 di venerdì 28 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 30 Novembre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 26 Novembre 2025. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

Quando inizia la vendita libera?

In caso di disponibilità residua di biglietti e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 1 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.