Napoli, Conte prepara una rivoluzione dopo il confronto: sono tre i calciatori che rischiano la panchina. I dettagli

Napoli, il futuro di Conte è ancora sulla panchina azzurra. Ma il tecnico prepara una sorta di rivoluzione per dare una svolta alla stagione

Il giorno del confronto tanto atteso tra Antonio Conte e la squadra del Napoli è finalmente arrivato. A Castel Volturno, il tecnico potrà oggi dialogare con il gruppo quasi al completo, ad eccezione di Olivera ancora impegnato con la nazionale. Sarà un passaggio cruciale in vista della ripresa del campionato, un momento in cui l’ambiente partenopeo cercherà di ritrovare lucidità e compattezza dopo settimane vissute tra tensioni, critiche e risultati al di sotto delle aspettative. L’attenzione è tutta rivolta al Napoli e al modo in cui Conte intende rilanciare la squadra.

Dopo aver metabolizzato la rabbia per la prestazione contro il Bologna, il tecnico è pronto a una riflessione ampia e profonda sul momento del Napoli. Non si tratterà solo di analizzare ciò che non ha funzionato, ma soprattutto di guardare avanti: Conte ribadirà infatti l’importanza della sfida contro l’Atalanta, la prima di cinque gare consecutive al Maradona. Il messaggio sarà chiaro: il Napoli deve dare tutto, ritrovare energia, convinzione e identità. Le parole dell’allenatore sono molto attese, anche perché questo è uno dei momenti più delicati dell’intera stagione.

Il confronto con i calciatori sarà diretto e senza filtri. Conte non vuole zone d’ombra e pretende risposte immediate dal gruppo. Gli ultimi giorni, contrassegnati dalle tensioni nate dopo il match con il Bologna, hanno mostrato quanto il Napoli sia fragile dal punto di vista mentale. Per questo, il tecnico chiederà un cambio di atteggiamento: serve solidità, senso di appartenenza e compattezza, valori fondamentali per un Napoli che sta rendendo meno del previsto in termini di prestazioni e continuità. L’allenatore vuole che la squadra torni a esprimere il carattere che da sempre contraddistingue il pubblico e la città.

In questo quadro, Conte lancerà anche un messaggio forte sulla gestione dei titolari. Nessuno avrà il posto garantito se non mostrerà di essere all’altezza, nemmeno i leader dello spogliatoio. Tra i giocatori sotto osservazione ci sono infatti alcuni big del Napoli, compreso il capitano Giovanni Di Lorenzo, reduce da un periodo non brillante. Il tecnico pretende di più anche da Buongiorno e Politano, due elementi fondamentali nello scacchiere tattico che però non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale.

Il faccia a faccia di oggi rappresenta quindi una tappa decisiva per il Napoli: da qui dovrà ripartire la risalita, con Conte pronto a scuotere l’intero gruppo per riportarlo ai livelli attesi.