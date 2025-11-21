Calciomercato Juventus, l’agenda è piena di impegni: gli scout bianconeri osserveranno da vicino quei due giocatori

Calciomercato Juventus, Comolli è pronto ad accelerare su alcuni obiettivi. Nel mirino dei bianconeri sono finiti due calciatori. Le ultime

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo mentre il campionato riparte e la dirigenza bianconera riattiva la propria rete di osservatori sul territorio. La società continua a lavorare con attenzione, programmando ogni mossa in vista dei prossimi mesi e studiando da vicino i profili più interessanti della Serie A. Domenica 23 novembre, alle 12:30, un emissario juventino sarà presente al “Marcantonio Bentegodi” per seguire da bordo campo la sfida tra Hellas Verona e Parma. Secondo quanto riportato, si tratta di una missione mirata a osservare due tra i giovani più discussi del momento.

Il primo nome in agenda è quello di Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona, una delle rivelazioni di questa stagione. Esploso con prestazioni di alto livello, il giocatore ha attirato l’interesse non solo della Juventus, ma anche di Inter, Milan, Atalanta e Roma. La valutazione fissata dal club scaligero è già chiara: servono circa 15 milioni di euro per aprire una trattativa. In un contesto di forte concorrenza, la relazione dello scout bianconero risulterà fondamentale per capire se puntare con decisione sul talento brasiliano già a gennaio o se programmare un assalto per l’estate. Il dossier Giovane, dunque, rappresenta una delle priorità del calciomercato della Juventus per il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Parallelamente, resta molto caldo anche il nome di Adrián Bernabé, centrocampista del Parma classe 2001, considerato uno dei profili più adatti per rinforzare la mediana bianconera. La sua crescita e la capacità di incidere nella costruzione del gioco lo rendono un candidato ideale per il progetto tecnico di Luciano Spalletti. Tuttavia, la strada che porta allo spagnolo è tutt’altro che semplice. Il Parma, infatti, non sembra disposto a cedere il giocatore nel mercato di gennaio, e la dirigenza emiliana sarebbe intenzionata a respingere ogni tipo di assalto fino a giugno.

Alla luce di ciò, la Juventus sembra orientata a mantenere vivi i contatti e a lavorare per un’operazione futura. L’idea sarebbe quella di bloccare Bernabé in vista della prossima stagione, quando il rinnovamento tecnico sarà più avanzato e le condizioni per chiudere l’affare potrebbero essere più favorevoli.

L’attenzione al talento, la programmazione e l’analisi costante dei prospetti migliori del campionato confermano ancora una volta quanto il calciomercato della Juventus sia già in piena attività. I bianconeri osservano, valutano e pianificano: il Bentegodi potrebbe offrire indicazioni decisive per le strategie dei prossimi mesi.