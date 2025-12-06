Napoli Juventus, parla Buongiorno: «Dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi. Spalletti? C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto»

Napoli Juventus, Buongiorno: «Dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi. Spalletti? Ottimo rapporto, mi ha insegnato molto»

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha introdotto la sfida contro la Juventus in un’intervista a DAZN, soffermandosi sul ritrovato spirito del gruppo e sul rapporto speciale costruito negli anni con l’ex commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti. Ecco un estratto:

RIGORISTA – «Era la mia prima volta in carriera, sono stato contento ed è andata bene. Siamo riusciti a passare il turno, quindi sono contento». Riguardo al ritrovato equilibrio del Napoli, ha confermato la compattezza del gruppo: «Cos’è successo durante la sosta? Ci siamo chiariti nello spogliatoio, con il mister che ci ha sempre ribadito la sua fiducia e viceversa. Siamo contenti di aver ritrovato questa energia, speriamo di proseguire così».

CONTE – «Se vogliamo, possiamo? Conte ha ragione nelle sue frasi, ma dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, serve faticare duro ed essere sempre uniti. Scudetto? Secondo me ci sono tante squadre che possono competere, sarà un campionato difficile e lo è, come abbiamo visto. Non dobbiamo mollare ma continuare a lavorare, le altre squadre sono attrezzate».

SPALLETTI – «Juventus e Spalletti? C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto nel periodo in Nazionale: cercheremo di preparare la partita al meglio e poi vedremo come andrà».

