Napoli, Koulibaly: «Abbiamo dimostrato carattere. Rigore? Per me non c’era mai»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Kalidou Koulibaly ha parlato dopo Barcellona-Napoli.

PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile qui a Barcellona con tutti i loro tifosi. Abbiamo avuto il carattere per andare avanti, poi abbiamo sofferto il loro ritorno. Abbiamo difeso e abbiamo fatto bene. Nella ripresa alla fine potevamo gestire meglio, abbiamo rischiato troppo. Però uscire da qua con un pareggio è una bella cosa».

RIGORE – «Io sono difensore, non c’è mai rigore lì per me. Però il nuovo regolamento è così, appena metti la mano ti fischiano contro. Dobbiamo giocare con queste regole, peccato perchè potevamo vincere, ma abbiamo comunque ottenuto un pari contro una grande squadre. Non dobbiamo essere timidi».