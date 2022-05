Napoli Koulibaly, è sfida aperta tra big: attenzione a Barca e Psg

Napoli Koulibaly, situazione complicata ma è sfida aperta tra big: attenzione alle avance di Barca e Psg

Il Napoli potrebbe perdere Koulibaly in estate. Il suo futuro in azzurro è ancora tutto in bilico specialmente dopo le esternazioni de De Laurentiis.

Il senegalese è adocchiato da diversi club che si lanciano la sfida per il centrale. La Juve è pronta a fare sul serio, ma deve fare attenzione alle avance del Barcellona e del Psg, oltre che del Chelsea in Premier League. Lo scrive Tuttosport.