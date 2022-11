Napoli, Kvaratskhelia torna ad allenarsi in gruppo

Le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo la pubalgia. Il georgiano è tornato ad allenarsi con i compagni del Napoli

Il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo il problema dovuto alla pubalgia accusato a fine ottobre.

IL COMUNICATO – «Il gruppo si è ritrovato stamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo».