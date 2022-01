Napoli, la carica di Juan Jesus: «Scudetto ed Europa League? Vogliamo vincere tutto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha suonato la carica in vista della seconda parte di stagione degli azzurri

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha suonato la carica in vista della seconda parte di stagione degli azzurri.

OBIETTIVI – «Vogliamo vincere e lotteremo fino all’ultima partita di campionato contro lo Spezia. Scudetto? Ci crediamo, abbiamo una mano importante dalla città di Napoli puntiamo al primo posto ed a vincere. Chi gioca a Napoli deve sapere che si lotta per gli obiettivi importanti: il campionato e l’Europa League».

PROSSIME PARTITE – «Contro il Venezia dobbiamo fare un buon risultato alla ripresa del campionato e rimanere secondi dietro l’Inter per poi affrontare i nerazzurri ed il Barcellona. Il Barcellona di Xavi? Al momento i blaugrana stanno attraversando un momento di crisi, ma sono una squadra da rispettare. Affrontiamo la sfida con la nostra consapevolezza».

GRUPPO AZZURRO – «Dal primo giorno ho trovato un gruppo fantastico, mi hanno accolto come uno di loro ed ho avuto la sensazione come se stessi qui da tanti anni. Come squadra abbiamo dimostrato che anche quando eravamo in difficoltà sapevamo affrontare le difficoltà, anche quando avevamo 4-5 assenze».

GOL SALERNITANA – «Contro la Salernitana ho segnato e mi sono detto: “Se mi annullano anche questo vado via dal campo!”. Chi scende in campo vuole fare bene, dobbiamo avere rispetto per la maglia e per la società. C’è ancora da migliorare, ma con i fatti abbiamo dimostrato il nostro valore».