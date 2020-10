Napoli, l’agente di Insigne: «Al momento non ci interessa parlare del rinnovo»

Vincenzo Pisacane ha parlato del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio CRC ha parlato del rientro dall’infortunio e del rientro dall’infortunio del capitano del Napoli.

INFORTUNIO – «Lorenzo si è messo l’infortunio alle spalle, credo che possa andare in panchina contro l’AZ Alkmaar. Non vede l’ora di mettersi a disposizione del gruppo. Contro l’Atalanta il Napoli si è reso protagonista di una grande partita. In attacco c’è tanta concorrenza. Per Lorenzo è uno stimolo in più».

RINNOVO – «Al momento non ci interessa parlare di rinnovo e non ci hanno interessato voci di possibili interessamenti di altre squadre. Lorenzo vuole restare a Napoli, perché sta benissimo. Nonostante la presenza di qualcuno a cui piace remare contro. C’è chi dice che il Napoli senza Insigne, vincerebbe lo scudetto di sicuro. Magari, aggiungo io. Qui c’è ancora qualcuno che non ha ancora capito l’importanza di Lorenzo dentro e fuori dal campo».