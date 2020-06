Napoli, l’agente di Insigne: «Finalmente è libero di testa. Rinnovo? Prematuro»

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del momento che sta attraversando il capitano del Napoli

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del momento che sta vivendo il capitano del Napoli e del suo rinnovo in azzurro.

LIBERO DI TESTA – «Lorenzo è sempre stato un capitano silenzioso. Ci tiene tantissimo al Napoli e adesso lo vedo finalmente libero di testa. Il merito anche di quello che sta facendo Gattuso. Conosco Insigne da tempo, è un professionista esemplare. Lo hanno ritratto come il capro espiatorio dell’ammutinamento, il che è impossibile. Con Ancelotti non c’era nessun problema, era soltanto una questione di ruolo in campo».

IL RINNOVO – «Preferisco parlare di quello che sta facendo Lorenzo. Ha ancora due anni di contratto, è ancora prematuro parlarne. De Laurentiis è un grande presidente, per noi procuratori il Napoli è una cassaforte».