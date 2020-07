Intervistato da Radio Punto Nuovo, l’agente di Insigne ha parlato delle polemiche creatosi intorno al proprio assistito

L’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, ha così commentato le polemiche sul proprio assistito secondo le quali il giocatore non avrebbe accettato il cambio contro la Roma:

«Tutti vogliono giocare 90′, spesso quando si esce dal campo – nel caso di molti giocatori – quando uno ha uno sguardo più imbronciato, è perché magari voleva dare un contributo maggiore. Non è detto che ce l’ha per forza contro l’allenatore che l’ha tolto, quello che fa Lorenzo, viene sempre interpretato male: ci ha fatto l’abitudine. Ho sentito commentatori di SKY parlare di gesti di Lorenzo all’uscita, ma non ne ha fatto nessuno, ne abbiamo anche parlato. Forse l’espressione era per il palo preso, ma da qui a dire che non ha accettato il cambio, ce ne passa».