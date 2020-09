Napoli, l’avvocato di De Laurentiis: «Azioni legali contro il Genoa? Non c’è dolo»

L’avvocato di Aurelio De Laurentiis ha parlato delle possibili azioni penali contro il Genoa

Fabio Fulgeri, avvocato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della possibilità di procedere con azioni legali contro il Genoa dopo i 14 positivi al Covid-19.

«Non ho notizie su azioni legali da parte del Napoli, in questo senso non mi è stato comunicato nulla. Se ci fosse comportamento doloso, si potrebbe pensare di intraprendere una strada, per ora però non ricevuto ho comunicazioni. Margini per un’azione nei confronti del Genoa? Sotto il profilo penale, non credo. Come per ogni reato va dimostrato il dolo o la colpa grave, a me risulta che fossero negativi al tampone».