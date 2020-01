Napoli Lazio, i convocati di Inzaghi. Luis Alberto rimane a Roma

Napoli Lazio, ecco i convocati di Inzaghi per la sfida di Coppa Italia al San Paolo. Luis Alberto fuori dall’elenco del tecnico

Simone Inzaghi ha stilato la lista dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia, in programma stasera al San Paolo, tra Napoli e Lazio. Nell’elenco del tecnico biancoceleste non figura Luis Alberto, rimasto a Roma per preservarsi in vista del derby. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Vavro.

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Berisha, Jony, Leiva, Lulic, Milinkovic, Minala, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.