Napoli, le ‘strane’ clausole di De Laurentiis nei contratti: dalle password di Ancelotti alle penali di Maurizio Sarri

Aurelio De Laurentiis ci ha sempre abituati a strane clausole inserite nei contratti dei suoi allenatori o dei giocatori. I famosi diritti d’immagine, ad esempio, che hanno sempre fatto discutere.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi evidenzia tutte le ‘stranezze’ del presidente del Napoli: Gattuso, se deciderà di recedere il contratto entro il 30 aprile, dovrà restituire tutto l’ingaggio. Non solo, Sarri non poteva portare giocatori con sé, salvo penali, mentre Ancelotti era obbligato a consegnare le password dei suoi account social.