Napoli, dopo De Bruyne ecco la suggestione Leao: Manna al lavoro per il colpo

Napoli. Rafael Leao è il nuovo nome per rinforzare la squadra di Conte: Manna al lavoro per strappare il sì del portoghese

Il Napoli sogna in grande e mette Rafael Leao al centro del proprio mercato. L’esterno portoghese è l’obiettivo clou per rinforzare l’attacco sulle fasce, un reparto giudicato troppo poco produttivo nell’ultima stagione. Come riportato da Il Mattino il nuovo corso targato Antonio Conte ripartirà dal 4-3-3, e proprio in quest’ottica il DS Manna si è mosso con decisione: fiutando l’aria di incertezza che circonda Leao dopo l’arrivo di Allegri al Milan, ha avuto contatti diretti e positivi con l’entourage del giocatore, guidato dal padre Antonio. Il portoghese da tempo non esclude una partenza, e il Napoli si è fatto trovare pronto, presentandosi come un progetto tecnico ambizioso e costruito su misura per rilanciare anche individualità importanti. Il club monitora anche alternative di alto profilo: Federico Chiesa, se il Liverpool aprisse al prestito, e altri profili come Lookman e Orsolini. Ma Leao resta l’ossessione. In parallelo, si cercano anche rinforzi in attacco (piace Bonny del Parma) e sulle fasce difensive (pronto l’affondo su Miguel Gutierrez del Girona).

Sul fronte De Bruyne, nonostante il mancato arrivo a Roma per le visite mediche, il club è sereno: tutto rimandato al 10 giugno dopo Belgio-Galles, causa solite lungaggini burocratiche legate ai diritti d’immagine e alla complessità dei contratti made in De Laurentiis. Conte ha parlato direttamente con il giocatore e attende con fiducia. Intanto il Napoli ha rallentato su Jonathan David e valuta altri profili come Lucca e Bonny per il ruolo di vice-Lukaku. A centrocampo si seguono Frattesi e Ferguson, mentre in difesa potrebbe essere adattato Olivera al centro, rallentando la pista Beukema. Sul fronte uscite, Osimhen è vicino all’Al Hilal per 75 milioni, Anguissa ha offerte dall’Arabia e su Lobotka si attendono sviluppi: i suoi agenti sono attesi in città. Conte, che ha chiesto “pianificazione e visione”, vuole la squadra pronta prima del ritiro a Dimaro. E Manna corre per accontentarlo.