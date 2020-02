Napoli Lecce, torna l’entusiasmo: ci sarà un San Paolo pieno

Contro il Lecce il Napoli potrà contare su un San Paolo pieno: torna l’entusiasmo tra i tifosi dopo i risultati positivi

Ben 30mila biglietti venduti e la previsione di una crescita continua in vista di domenica è ottimistica. Napoli Lecce sarà giocata in un San Paolo pieno, come ad inizio stagione.

Gli ultimi risultati positivi della squadra di Gattuso stanno facendo tornare l’entusiasmo ai tifosi partenopei, che per l’impegno contro i pugliesi hanno risposto presente. Si stimano più di 40mila presenze allo stadio azzurro, in stagione questo traguardo era stato toccato solo in occasione di Napoli-Brescia del 28 settembre.