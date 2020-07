Napoli, l’entourage di Osimhen: «Ha già firmato con gli azzurri»

Victor Osimhen sarà un calciatore del Napoli, lo ha confermato anche l’entourage dell’attaccante

Victor Osimhen sarà il primo colpo di mercato del Napoli per la prossima stagione. L’arrivo dell’attaccante nigeriano non è in discussione, lo ha confermato anche il suo entourage ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«Quando l’ufficialità del suo arrivo al Napoli? De Laurentiis può annunciarlo in qualsiasi momento. Da settembre, sarà un giocatore azzurro. Offerte dal West Ham e dalla Premier? Una grande bugia. D’Avila mi ha confermato che c’è solo il Napoli. Victor ha già firmato il contratto con il Napoli, adesso è in vacanza. Cosa mi ha detto? È contentissimo di lavorare con Gattuso, vuole battere tutti i record del club e vincere un trofeo».