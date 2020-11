Napoli, l’esito della visita di Osimhen: operazione scongiurata

Victor Osimhen non dovrà operarsi dopo l’infortunio con la Nigeria

È terminata la visita di controllo di Victor Osimhen a Villa Stuart. Le condizioni dell’attaccante, infortunatosi con la Nigeria, ha tenuto col fiato sospeso Gennaro Gattuso e tutti i tifosi del Napoli.

E per il calciatore si tratterebbe di una lussazione alla spalla destra. Per Osimhen non sarà necessario l’intervento chirurgico ma dovrà comunque osservare un periodo di riposo e salterà sicuramente il big match contro il Milan. Il nigeriano, inoltre, è risultato negativo al tampone effettuato.