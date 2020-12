La Sampdoria insiste per Fernando Llorente: il Napoli ha detto sì. Si attende la risposta dell’attaccante spagnolo

La Sampdoria non molla la presa su Fernando Llorente. Dopo il tentativo fallito a ottobre, la dirigenza blucerchiata ci riprova in vista della finestra invernale di calciomercato. Il Napoli ha acconsentito alla cessione a parametro zero, si attende solamente la risposta dell’attaccante spagnolo.

Come riportato da Tuttosport, a rendere complicata la trattativa sono le richieste del calciatore: contratto di 18 mesi (fino al 30 giugno 2022) ad almeno 2 milioni di euro netti a stagione.