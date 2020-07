Napoli, Lobotka: «Credo ancora nel quarto posto. E possiamo battere il Barcellona»

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato degli obiettivi di questo finale di stagione

La sconfitta con l’Atalanta ha praticamente chiuso il discorso Champions League per il Napoli, ma Stanislav Lobotka ci crede ancora. Il centrocampista slovacco, arrivato in azzurro a gennaio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

QUARTO POSTO – «Adesso è difficile recuperare questi 15 punti di svantaggio con lo scontro diretto in favore dell’Atalanta. Ci sono poche opportunità, ma noi ci crediamo, sebbene non dovremo sbagliare nulla e i nerazzurri perdere diverse partite».

IL BARCELLONA IN CHAMPIONS LEAGUE – «Credo che possiamo battere i blaugrana. Anche nella gara di andata abbiamo dimostrato di poter far bene contro di loro. Se riusciamo a esprimere sempre un calcio di qualità, come fatto nelle ultime partite, potremo fare il colpaccio ed eliminare il Barça».

LA CITTA DI NAPOLI – «Sono felice di essere diventato papà, ho un bimbo sorridente che mi dà tanta energia. E mi piace molto la gente di Napoli perché è sempre sorridente e mi dà la carica».

LA PARTITA CONTRO LA ROMA – «Siamo pronti a dare il massimo per risollevarci e vincere. Sarà una gara importante per evitare gli errori commessi contro l’Atalanta, per questo siamo già concentrati su questa prossima gara. Abbiamo le qualità per battere la Roma».