Napoli, Lozano ancora fuori: impazza l’hashtag #FueraGattuso sui social

I tifosi messicani sono infuriati con Rino Gattuso, colpevole di non schierare mai titolare Hirving Lozano

Come se non bastassero i problemi di campo, Rino Gattuso deve “preoccuparsi” anche dei problemi social. I tifosi messicani, infatti, sono infuriati con il tecnico azzurro per il poco minutaggio concesso al loro idolo Hirving Lozano.

Sotto ogni post social del Napoli giganteggia l’hashtag #FueraGattuso da parte di tutti i tifosi messicani, i quali muoiono dalla voglia di vedere il loro beniamino affermarsi anche in Italia. Un sentimento condiviso con i tifosi partenopei.