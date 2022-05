Napoli, Lozano è rientrato in Messico per operarsi: le ultime sulle condizione dell’attaccante di Spalletti

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è rientrato in Messico per operarsi alla spalla infortunatasi lo scorso 3 febbraio in Nazionale. Il giocatore non sarà pertanto a disposizione si Spalletti in casa dello Spezia. Nell’allenamento di oggi

Nell’allenamento di oggi la squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina. Osimhen lavoro di prevenzione in palestra.