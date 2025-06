Napoli, ufficiale Marianucci! L’entusiasmo del difensore: «Emozione e orgoglio. Farò di tutto per questa maglia»

A poche ore dall’annuncio dell’ufficialità dell’acquisto di Kevin De Bruyne, il Napoli ha completato il secondo colpo del calciomercato estivo che anticipa la stagione 2025-2026, assicurandosi le prestazioni del difensore dell’Empoli, Luca Marianucci, classe 2004.

Il centrale raggiunge la squadra di Antonio Conte ed ha subito voluto salutare i nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali social del club partenopeo.

DICHIARAZIONI – «Ciao a tutti ragazzi, sono felicissimo di essere qui e di iniziare con voi questa stagione. Vi aspetto in ritiro numerosi. Forza Napoli Sempre».

Alcune parole le ha scritte anche sul proprio profilo instagram il neo difensore, che ha pubblicato poche righe a favore della nuova avventura.

POST – «Emozione e orgoglio. È ciò che provo adesso nel vestire questa maglia. Farò di tutto per difendere questi colori e per vincere. Con il Napoli e per Napoli. Onorato di essere qui, pronto a battermi su ogni pallone».