Napoli, scelto il vice Di Lorenzo: piace Mazzocchi della Salernitana

Il Napoli si sta guardando attorno per il mercato in entrata e starebbe pensando a Pasquale Mazzocchi come vice Di Lorenzo

Il Napoli si sta guardando attorno per il mercato in entrata e starebbe pensando a Pasquale Mazzocchi come vice Di Lorenzo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno della Salernitana avrebbe convinto Giuntoli e gli azzurri. Il suo prezzo al momento viaggia a cifre sopra i 10 milioni per lasciare i granata a gennaio. Situazione che spingerebbe il Napoli a provare l’assalto per giugno.