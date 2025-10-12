Napoli, McTominay torna al gol e avvicina la Scozia al Mondiale. Il centrocampista si sblocca con la maglia della sua Nazionale

Un bomber con la maglia da centrocampista. Scott McTominay ritrova il suo feeling in zona gol e, con la sua Scozia, si traveste da attaccante puro, regalando una perla che fa sognare i tifosi del Napoli. Il centrocampista azzurro è stato il protagonista assoluto nella vittoria per 2-1 contro la Bielorussia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.

La sua rete è stata un capolavoro di tecnica e istinto da numero 9: ha controllato un pallone difficile in un fazzoletto, si è girato in una frazione di secondo e ha fulminato il portiere con un sinistro imparabile all’angolino basso. Un gol pesantissimo, che ha contribuito a proiettare la Scozia momentaneamente in testa al Gruppo C. Una serata a forti tinte “italiane”, con in campo anche l’altro napoletano Billy Gilmour e con il primo gol scozzese siglato dall’attaccante del Torino, Ché Adams.

Sorpresa Far Oer, Olanda a valanga

Nelle altre partite del pomeriggio, spicca il successo roboante dell’Olanda, che ha travolto la Finlandia per 4-0, blindando il primo posto nel proprio girone. Ma la vera, incredibile sorpresa di giornata arriva dal Gruppo L, dove le Isole Far Oerhanno compiuto un’impresa storica, battendo 2-1 la più quotata Repubblica Ceca. Un risultato che riapre clamorosamente i giochi per la qualificazione, con i faroesi che ora si trovano a un solo punto dalla coppia di testa formata da cechi e croati.

Mentre le piccole nazionali sognano, i grandi campioni come McTominay continuano a brillare, mandando messaggi chiari ai propri club in vista della ripresa del campionato.