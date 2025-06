Napoli, prosegue lo shopping made in UK: nel mirino Nunez, Sancho e Grealish

Il Napoli continua a guardare in Premier League per il calciomercato: Nunez, Grealish e Sancho i profili per rinforzare l’attacco

Il Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si muove con decisione sul mercato per potenziare il reparto offensivo. L’obiettivo principale è Darwin Nuñez del Liverpool: centravanti uruguaiano da 50 milioni di euro, 26 anni il 24 giugno, fisico imponente e gran voglia di sentirsi centrale in un progetto. Il club di De Laurentiis ha avviato contatti anticipati rispetto alla concorrenza – che include anche Milan e Al-Nassr – e monitora attentamente l’evolversi della situazione. Parallelamente, resta calda la pista che porta a Lorenzo Lucca dell’Udinese: 12 gol in stagione, costa 30 milioni e piace da tempo. Per completare il tridente, il Napoli guarda anche a profili da esterno sinistro a piede invertito, congeniali al gioco di Conte. In cima alla lista ci sono Lookman, valutato 50-60 milioni dall’Atalanta, ma tentato dall’Atletico Madrid, e Noa Lang del PSV, ora più accessibile dopo un no a gennaio: trattativa possibile tra i 25 e i 30 milioni.

Il club azzurro, riporta ancora il Corriere dello Sport, esplora inoltre le piste inglesi. Una suggestione è Jack Grealish, proposto dal Manchester City dopo una stagione opaca. Più concreta, però, appare l’opzione Jadon Sancho: 25 anni, reduce dal prestito al Chelsea (42 presenze, 5 gol), in uscita dal Manchester United. Il Napoli ne valuta la fattibilità economica. In secondo piano ma non dimenticato resta anche Dan Ndoye del Bologna, mentre l’eventuale arrivo di Lookman sarebbe complicato dalla sua partecipazione alla prossima Coppa d’Africa. Il Napoli sembra intenzionato a fornire a Conte un attacco ricco di soluzioni, tra potenza, tecnica e duttilità, puntando su nomi internazionali per tornare subito competitivo.