Napoli, Meret: «Qui c’è un ambiente ideale, non potevo chiedere di meglio»

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

«Io devo conquistare Gattuso. Siamo in tre e tutti molto forti, c’è una concorrenza leale e però comunque viva. Le prestazioni in allenamento o in partita indicano la forma».

FUTURO – «Mi rimetto alle decisioni della società. Io ovviamente spero di guadagnarmi lo spazio che voglio, ma dipenderà da me. Di una cosa sono sicuro: darò sempre il massimo e se possibile anche di più. Vorrei restare a lungo. C’è un ambiente ideale, in una città fantastica: non potevo chiedere di meglio, E poi è un club che si è radicato in Europa».