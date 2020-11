Napoli, Mertens a secco: non trova la rete da cinque gare. Un’anomalia

Il Napoli ha bisogno di ritrovare il miglior Mertens: il belga, recordman per gol segnati in azzurro, non trova la rete da cinque partite

Solo cinque partite ma per il recordman di gol in azzurro sembrano essere tante. Il tempo si è fermato per Dries Mertens nella gara contro il Genoa: 38 giorni fa il suo ultimo gol con il Napoli, come evidenzia Il Corriere dello Sport.

Lecito aspettarsi di più da “Ciro”. L’occasione ce l’avrà subito con il Rijeka dove il belga potrà rimpinguare il suo bottino di gol europei, leader anche in questa statistica del Napoli.