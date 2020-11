Dries Mertens racconta il suo ricordo di Diego Armando Maradona. Ecco le parole dell’attaccante del Napoli dopo la gara col Rijeka

Dries Mertens ha parlato della sua immagine di Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky Sport.

«E’ stato un brutto momento. Per me e non posso neanche pensare per tutte le persone che hanno vissuto qui, per tutta Napoli. Diego è stato importante per la società, per la città, per il Sud. Diego ci lascia, ma dobbiamo conservare i bei ricordi. L’ultima immagine che ho di Maradona è di un uomo che rideva e che amava il calcio, che quando toccava il pallone faceva qualcosa di straordinario. Le scuse sui social? Perché non si può mettere il mio nome vicino al suo. E’ stato bello vederlo».