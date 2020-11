Napoli Milan, i convocati di Pioli: out Musacchio e Rafael Leao

Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera al San Paolo tra Napoli e Milan. Out Musacchio e Rafael Leao.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Rebić.

Our squad for #NapoliMilan 🔴⚫️

I convocati per la trasferta al San Paolo 🔴⚫️#SempreMilan

November 22, 2020