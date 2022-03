Napoli Milan: ancora Giroud, altra zampata Scudetto

Napoli Milan lancia i rossoneri verso lo Scudetto: ancora uno scontro diretto vinto con una zampata rapace di Olivier Giroud

Napoli Milan esattamente come Inter Milan. Dal 5 febbraio al 6 marzo una trentina di giorni scarsi per rivedere lo stesso film, con un copione che i tifosi rossoneri possono davvero associare a una sceneggiatura da Scudetto.

L’uomo del destino è sempre lo stesso, Olivier Giroud. L’attaccante francese dimostra di saper segnare anche lontano da San Siro e infilza i partenopei con una zampata tale e quale a quella che aveva inchiodato i cugini: tiro masticato e smorzato di Brahim Diaz nel derby, tiro ciabattato di Calabria al Maradona. Zinco trasformato in oro dallo Sparviero.

Insomma, segnali inequivocabili su dove il vento stia tirando in Serie A. Perché le vittorie negli scontri diretti sanno aumentare consapevolezze e sicurezze in maniera esponenziale. Ma per superare la concorrenza degli attuali campioni d’Italia servirà ancora uno step in avanti. Ovvero cancellare svagatezze e inciampi contro le piccole, e il ricordo dei pareggi maldestri contro Salernitana e Udinese è troppo fresco per essere sottovalutato.

Così il Diavolo ha però anche sfoltito la concorrenza verso il titolo. Troppo dura la mazzata per il Napoli, tradito da molte delle sue stelle (Insigne, Zielinski o Fabian Ruiz, tanto per non fare nomi) e tutto sommato anche per la Juve che certamente sperava in un pareggio per avvicinare entrambe e coltivare il sogno remuntada che, in totale onestà, resterà tale e nulla più.