Napoli Milan, il pronostico di Silenzi: «Tifo per gli azzurri. Mi auguro che possano vincere la Supercoppa. Sulla mia amicizia con Allegri...»

Andrea Silenzi, ex attaccante di Napoli, Torino e Nottingham Forest, ricorda con emozione la sua notte magica in maglia azzurra: l’esordio in Supercoppa Italiana del 1990, un 5-1 alla Juventus con doppietta e assist. Oggi, lontano dal calcio giocato ma impegnato nel settore immobiliare, Silenzi tifa ancora Napoli e si proietta verso la nuova Supercoppa a Riad.



LA NOTTE DI NAPOLI-JUVE 5-1 «La folla straripante del San Paolo, la febbre che si avvertiva per strada, uno stadio pieno».



LA DOPPIETTA «Avevo 24 anni, venivo dalla Reggiana in B, mi trovavo in una squadra di quel tenore, in cui c’era un gigante come Diego e intorno a sé vari fuoriclasse. E di fronte la Juve di Baggio e Schillaci. E dunque immagini».



COSA FU LA FINALE «Vittoria strepitosa in quella che – come avrei scoperto – rappresentava la partita dell’anno che accende la città».

LA VITA DOPO IL CALCIO «Tanti highlights e poche partite intere. Un anno dopo aver appeso le scarpette, dovetti decidere su come occupare il mio tempo: mi tuffai nel campo immobiliare, venivo da zero, e cominciai a investire, a costruire, ad ammodernare ville o palazzi».



PRONOSTICO SUPERCOPPA «Che la Supercoppa la vinca il Napoli. Sono rimasto legato alla città e a quell’esperienza. La stagione, dopo quel 5-1, fu infelice, andò via Maradona per esempio, ma io ho potuto godermi una umanità forte e una passione smisurata».



L’AMICIZIA CON ALLEGRI «Non sento Allegri da anni ma posso dire di avvertire sempre quel senso di amicizia che abbiamo sviluppato all’epoca. Non abbiamo mai giocato assieme ma nacque questa simpatia, che si sviluppò pure in vacanza, dove ci ritrovammo casualmente. Ma lui è sportivo, non si arrabbia se dico che tifo Napoli».