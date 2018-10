Napoli, Milik avvisa: «Qui non ci sono titolari garantiti»

Alla vigilia del match al San Paolo tra Napoli e Roma, Milik fa il punto della situazione sulla gestione Ancelotti

Carlo Ancelotti non ha esaurito totalmente i dubbi di formazione in vista della delicata sfida di campionato tra Napoli e Roma. In attacco Arkadiusz Milik è in ballottaggio con Dries Mertens, anche se l’attaccante polacco sembra in vantaggio sul folletto belga ad affiancare l’imprescindibile Insigne.

Proprio Milik, intervistato a SportoWefakty, ha parlato a proposito del momento degli azzurri:«Un peccato non essere riusciti a battere il PSG, dopo la grande prova dimostrata contro una delle formazioni più forti d’Europa. Quest’anno il mister Ancelotti fa moltissime rotazioni, nessuno può essere certo di avere un posto titolare garantito. Sicuramente ciascuno di noi avrà la sua occasione. Ora, però, il nostro unico pensiero va alla partita con la Roma: dobbiamo arrivarci al top e pensare di poterla battere».