Napoli, Milik escluso da lista Serie A e UEFA: out fino a Gennaio

Arkadiusz Milik non giocherà una partita ufficiale con la maglia del Napoli almeno fino a Gennaio. Gli ultimi aggiornamenti.

Separato in casa: è questa la situazione che sta vivendo e vivrà Arkadiusz Milik almeno fino a Gennaio con il Napoli.

Il polacco è stato escluso sia dalla lista per i giocatori schierabili in campionato sia dalla lista UEFA per gli impegni in Europa League.

L’attaccante potrebbe essere ceduto a Gennaio, permettendo al Napoli di fare cassa, oppure potrebbe attendere la naturale scadenza del contratto per scegliere la sua prossima destinazione.